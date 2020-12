Pierre Lacroix est décédé des suites de la COVID-19

L’ancien directeur général des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado, Pierre Lacroix, est décédé à l’âge de 72 ans, dimanche, à Las Vegas.

Ayant été l’agent de plusieurs joueurs, dont Patrick Roy, Lacroix est devenu le DG et le président de l’équipe fleurdelisée en 1994 avant de suivre la concession quand elle a déménagé à Denver l’année suivante. Plusieurs partisans de hockey québécois se rappellent la fameuse transaction conclue par le dirigeant à sa première campagne au Colorado. Le 6 décembre 1995, il a mis la main sur son ancien client Roy, qui venait de vivre une soirée infernale au vieux Forum de Montréal quatre jours auparavant.

Dans une défaite de 11 à 1 aux mains des Red Wings de Detroit, le numéro 33 avait promis au président du Tricolore, Ronald Corey, qu’il n’allait plus porter les couleurs du club. Après que le célèbre gardien eut quitté avec fracas la formation montréalaise, Lacroix l’a obtenu en compagnie de Mike Keane contre Jocelyn Thibault, Andrei Kovalenko et Martin Rucinsky. Le troc a rapporté gros à l’Avalanche, car elle a remporté la coupe Stanley le printemps suivant, en plus de soulever le trophée à nouveau au printemps 2001.

Un fin renard

D’ailleurs, les anciens joueurs des «Avs» continuent de louanger le Montréalais encore aujourd’hui pour son habileté à bâtir des équipes championnes, comme le mentionnait Claude Lemieux à l’Agence QMI au début mai.

«Pierre Lacroix a fait une super "job" avec l’Avalanche en assemblant le bon personnel, des bureaux jusqu’aux joueurs. Moi, je donne tout le crédit à Pierre!, avait dit l’ex-hockeyeur québécois. Une année après que l’équipe soit vendue, nous sommes les champions.»

Parmi ceux que Lacroix avait acquis pour mener le Colorado vers le premier sacre de son histoire, notons Lemieux – qui s’était retrouvé impliqué dans deux transactions le jour du 3 octobre 1995 – et Sandis Ozolinsh. Aussi, l’ex-DG est celui qui a amené Raymond Bourque à Denver le 6 mars 2000. Celui-ci avait été obtenu des Bruins de Boston avec Dave Andreychuk contre trois joueurs et un choix de repêchage. Un peu plus d’un an plus tard, Bourque savourait la première conquête de la coupe Stanley de sa carrière.

Lacroix est demeuré sur son siège de DG jusqu’en mai 2006 et a ensuite choisi d’assumer la fonction de président, qu’il a conservée durant environ sept ans. Par la suite, il a pris le rôle de conseiller spécial.