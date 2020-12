Pour bien jouer son rôle de parent

Je m’adresse à celle qui signait ce matin « Inquiète au cube ». Cette mère vous faisait part de ses craintes de voir sa fille désirer donner naissance à un enfant sans partager sa vie avec le père. Elle dénonce un tel projet et se met en rogne chaque fois qu’elles abordent ensemble le sujet. Elle trouve ridicule et surtout dangereuse, cette mode actuelle de vouloir des enfants sans vivre avec le père.

Ma grande amie depuis près de 25 ans a justement eu un enfant avec un garçon qu’elle connaissait depuis une bonne vingtaine d’années. De fait ils n’ont vécu ensemble que quelques mois. Elle a d’ailleurs appris qu’elle était enceinte une fois séparée du garçon en question. Elle souhaitait cet enfant et lui n’avait pas d’objection à ça. Cet homme a toujours été présent dans la vie de ma chum et de sa fille. La petite est rendue à 19 ans et c’est une enfant saine et très équilibrée. Les parents se sont toujours entendus sur la façon de l’élever et sont demeurés constants dans les directives concernant leur fille.

J’ose dire à cette mère que les parents n’ont pas besoin de vivre ensemble pour s’avérer être de bons parents. L’important c’est qu’ils soient capables d’unir leur bon sens respectif ainsi que leur amour pour l’enfant qu’ils ont fait ensemble.

Les temps changent

Oui les temps changent et vous avez raison de souligner qu’il existe de nouvelles recettes pour se composer une famille à son image. L’important étant de centrer l’objectif commun sur l’enfant afin de lui donner le maximum d’attention et d’équilibre.