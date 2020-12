Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 13 décembre:

Pavarotti, le chanteur populaire

Le regretté Luciano Pavarotti avait la cote partout à travers le monde. L’imposant ténor italien décédé en 2007 fait l’objet d’un documentaire dans lequel de rares archives côtoient de nombreux extraits musicaux et des témoignages de vedettes de la chanson, comme Sting ou Plácido Domingo.

Dimanche, 15h, ICI ARTV.

Capitaine Crochet

Ses enfants ayant été kidnappés par le Capitaine Crochet (Dustin Hoffman), Peter Pan (Robin Williams), devenu adulte, doit accepter de suivre la Fée Clochette (Julia Roberts) et de remettre les pieds au Pays imaginaire, s’il souhaite les revoir. Film d’aventure fantastique réalisé par Steven Spielberg.

Dimanche, 19h, Prise 2.

Le Show du Refuge 2020

Même en temps de pandémie, pas question pour Dan Bigras de laisser tomber le Refuge des jeunes de Montréal. Le chanteur a donc foulé la scène du Théâtre Paradoxe en compagnie d’artistes musicaux tels que Lara Fabian, Lulu Hughes, Bruno Pelletier, Brigitte Boisjoli et Mélissa Bédard.

Dimanche, 20h, ICI Radio-Canada Télé.

Négociateurs, le prix d’une vie

Les séquestrations et les prises d’otages sont monnaie courante en France. Afin de raisonner ceux qui les orchestrent, des spécialistes sont appelés sur les lieux de crimes. Dans cette série, quatre affaires françaises extrêmes ont été marquées par des négociateurs dont la présence était nécessaire.

Dimanche, 20h30, Planète+.

Bijoux de famille

Pour la dernière de la saison, Charles Lafortune reçoit un trio festif: Guy Jodoin, Marie-Claude Barrette et Laurent Paquin. Comme points communs, les deux derniers ont déménagé plus souvent qu’à leur tour alors qu’ils étaient enfants et le prénom Doris a une signification bien particulière.

Dimanche, 20h30, TVA.

Mon fantôme d’amour

Long métrage romantique mettant en vedette Patrick Swayze en fantôme. Assassiné alors qu’il n’était qu’un jeune homme, ce dernier revient auprès de sa douce (Demi Moore), une femme endeuillée et confrontée à un imminent danger, pour lui porter secours et l’aimer encore.

Dimanche, 22h02, Télé-Québec.

Ice apocalypse

Noël s’annonce des plus dangereux dans ce film-catastrophe. Une météorite de glace vient s’écraser sur une petite ville et ses habitants, apportant de froides températures. Pendant ce temps, un garçon et une fille vivent un amour impossible. Téléfilm tourné en Colombie-Britannique.

Dimanche, 23h, addikTV.