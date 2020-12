Tout un exploit pour Louis-Philippe Ladouceur

Le Québécois Louis-Philippe Ladouceur a égalé un record de la NFL, dimanche, en prenant part à un 250e match dans le circuit Goodell.

Le représentant des Cowboys de Dallas a ainsi rejoint le botteur Eddie Murray au premier rang des joueurs canadiens ayant disputé le plus grand nombre de parties dans le circuit américain.

En plus d’atteindre cette prestigieuse marque, Ladouceur a vu son équipe vaincre les Bengals de Cincinnati au compte de 30 à 7.

Le spécialiste des longues remises fait pratiquement partie des meubles chez l’équipe texane. Ayant disputé l’ensemble de sa carrière à Dallas, le montréalais de 39 ans joue présentement sa 16e saison dans la NFL.

Il détient d’ailleurs les records de concession des Cowboys en ce qui concerne le plus grand nombre de saisons disputées et le plus de matchs consécutifs. Encore plus impressionnant, Ladouceur n’a jamais raté une seule remise depuis le début de sa longue carrière.

C’est grâce au légendaire entraîneur-chef Bill Parcells que le produit de l’Université de Californie a fait son entrée dans la NFL en 2005. Il lui a accordé un essai lors de la quatrième semaine d’activités de cette saison-là et a tellement été impressionné par le Québécois qu’il lui a tout de suite fait une place dans sa formation.

Celui qui a été invité au Pro Bowl en 2014 devrait logiquement établir une nouvelle marque chez les joueurs canadiens de la NFL dimanche prochain, lorsque les Cowboys se mesureront aux 49ers de San Francisco au AT&T Stadium.