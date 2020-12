Une femme porte plainte contre quatre médecins après un carambolage

Une femme de Cacouna, au Bas-Saint-Laurent, a porté plainte contre quatre médecins, qu’elle accuse de négligence.

Lucy-Nadia Castonguay a été impliquée dans un carambolage d’une douzaine de véhicules sur la route 291, le 22 janvier 2019, et dit aujourd’hui souffrir de séquelles en raison de la négligence des médecins.

Le conjoint de Mme Castonguay, alors au volant, avait réussi à stabiliser le véhicule. Mais peu de temps après, une camionnette qui n’a pu freiner sa course est entrée en collision avec son véhicule.

Les services d’urgence ont dû l’aider à sortir de son véhicule. Elle a ensuite été transportée au Centre hospitalier régional du Grand-Portage pour être évaluée.

«La journée même j’avais 3 orteils disloqués, une entorse cervicale et une entorse lombaire. À la suite de ça, vers 19h, ils ont replacé mes 3 orteils et ils ont dit vous pouvez retourner à la maison, vous n’avez aucune fracture», détaille Mme Castonguay.

Au cours des deux mois suivants, les mauvaises surprises se succèdent. Elle apprend qu’elle a finalement sept côtes fracturées, un pied cassé, et la rotule d’un genou fracturé.

Elle estime que les quatre médecins visés par les plaintes n’ont pas été à l’écoute après son accident.

«Environ un an après mon accident, mon médecin de famille m’a dit que j’étais considérée comme polytraumatisée, que j’aurais dû être hospitalisée. Pourquoi tu ne l’as pas fait quand tu m’as vu le lendemain ?» se questionne Lucy-Nadia Castonguay.

La citoyenne de Cacouna vit avec des séquelles et fait toujours de la physiothérapie deux ans plus tard, en plus d’avoir recours à des services psychologiques. Celle qui avait l’habitude de marcher en montagne ne le fait plus. Elle a aussi laissé tomber le kayak, qui la fait trop souffrir.

Elle est d’avis qu’une intervention rapide sur son pied blessé lui aurait évité ces séquelles.

Lucy-Nadia Castonguay n’a pas entamé de poursuite et ne vise pas un dédommagement. Elle demande plutôt aux médecins d’être plus attentifs envers leurs patients.

«Passez les examens. Exigez que les examens soient faits en temps et lieu et non plus tard. En temps et lieu, c’est plus facile de récupérer», conclut-elle.

Deux plaintes distinctes ont été déposées cet été, chacune concernant deux médecins différents. L’une a été envoyée au CISSS du Bas-Saint-Laurent et l’autre au Collège des médecins du Québec.

Les deux organismes n’émettront aucun commentaire comme il s’agit d’enquêtes confidentielles.

– Avec les informations de Guillaume Cotnoir Lacroix, CIMT-CHAU