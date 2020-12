ROCHON, Sylvie

À Laval, le 10 décembre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Sylvie Rochon, épouse de M. Joseph Grisé.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit et Julie, sa soeur Carole (Michel), neveux, nièces et autres parents et amis.



La famille recevra vos condoléances le samedi 19 décembre de 9h à 11h au complexe funéraire :



3495, BOUL. DAGENAIS OUEST

FABREVILLE, LAVAL

450-473-5934



Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h en l'église Saint-Ferdinand (sur invitation seulement).



Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire de plus une limite de 25 personnes présente dans la salle au même moment est requise.



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du cancer du sein du Québec.