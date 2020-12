Alphonso Davies et sa conjointe victimes de racisme

Les joueurs de soccer canadiens Alphonso Davies et Jordyn Huitema, qui forment un couple, ont été victimes de commentaires racistes sur les réseaux sociaux.

La représentante de l’équipe nationale a publié une photo d’elle et de son amoureux sur son compte Instagram au mois d’août dernier. La publication a généré des centaines de commentaires, dont plusieurs étaient racistes.

L’attaquante du Paris Saint-Germain est caucasienne, et le joueur du Bayern de Munich est Afro-Américain.

Samedi, sur son compte Twitter, Soccer Canada a fortement dénoncé la situation qui touche ses jeunes vedettes de 19 et 20 ans.

«Soccer Canada est fermement contre le racisme dans le monde, a écrit la fédération. Nous sommes à la fois déçus et consternés par les commentaires haineux faits récemment aux membres de nos équipes nationales par le biais des médias sociaux. Partageons l’amour, pas la haine et travaillons ensemble pour un monde meilleur.»

Les entraîneurs des formations nationales, John Herdman et Bev Priestman, ont également réagi sur leurs comptes Twitter respectifs.

«Je suis absolument dégoûtée par les commentaires qui ont été faits à l’endroit de Jordyn Huitema et Alphonso Davies, a affirmé Priestman. Partageons l’amour dans ce monde et non la haine, car l’amour est beaucoup plus fort. Je suis derrière vous.»