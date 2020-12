Bombardier pense pouvoir se priver d’une nouvelle aide de l’État

Bombardier ne devrait pas avoir besoin d’aide publique pour l’avenir prévisible, a avancé lundi le PDG de l’entreprise, Éric Martel.

«Je pense qu’au cours des cinq prochaines années, je ne dis pas qu’il n’y en aura pas, mais ce sera minimal», a-t-il déclaré dans le cadre d’un événement organisé conjointement par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Aéro Montréal.

M. Martel a souligné que Bombardier vient d’investir massivement dans le développement du nouveau jet d’affaires Global 7500 et la mise à jour des deux autres modèles de cette gamme (Global 5500 et 6500).

Le prochain projet qui pourrait nécessiter le soutien des gouvernements est la modernisation du Challenger 650, mais celle-ci n’est pas prévue avant quelques années.

Rappelons qu’en 2016, Québec a déboursé 1,3 milliard $ pour sauver le programme d’avions C Series de Bombardier, devenu en 2018 l’A220 d’Airbus. En 2008, Ottawa et Québec avaient investi 350 et 117 millions $ respectivement pour contribuer au développement de la C Series.

Puis, en 2017, Ottawa a prêté 372,5 millions $ à Bombardier, dont 248 millions pour le Global 7500 et 124 millions pour la C Series

Une aide payante?

Le grand patron de Bombardier a soutenu que l’aide de 1,3 milliard $ avait été payante pour le Québec.

«Oui, nous avons obtenu 1,3 [milliard $], mais en même temps, nous avons versé à nos employés une contribution de 7,5 [milliards $], alors quand vous faites les calculs, nous croyons que nous avons une forte contribution à cette économie», a-t-il affirmé.

Il a noté que tous les concurrents de Bombardier en aviation d’affaires, dont Gulfstream et Dassault, sont détenus par des entreprises également présentes dans le secteur militaire, ce qui leur procure une source relativement stable de revenus et de profits.

«Il est important que les gens soient conscients de cela, a dit Éric Martel. Pour demeurer concurrentiel, il est important qu’à un moment donné, les nouvelles technologies puissent recevoir du soutien [de l’État]. Mais je ne pense pas que ce sera à brève échéance parce que notre nouveau portefeuille d’avions vient d’être lancé.»

Rappelons qu’au printemps, M. Martel avait évoqué une aide publique dans le contexte de la pandémie. L’entreprise touche la subvention salariale d’Ottawa et a bénéficié de certaines mesures gouvernementales en Europe, mais n’a pas reçu d’aide spécifique majeure jusqu’ici.