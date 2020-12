Brigitte Boisjoli: un premier défi d’animatrice

Pour sa première animation à la télévision, la dynamique Brigitte Boisjoli est à la barre d’un concept à son image, qui déplace de l’air, intitulé Attache ta tuque.

C’est le 15 février prochain, à Évasion, qu’on retrouvera l’énergique chanteuse dans cette nouvelle émission taillée sur mesure pour elle. Initiée par des amoureux de la saison froide, Boisjoli y testera des activités hivernales qui sortent de l’ordinaire, accessibles à tous.

«Je me sens bien et ça me ressemble, lance Brigitte. Je ne me prends pas au sérieux, il y a beaucoup d’humour. J’essaie tout, même si je tombe, même si je ne suis pas bonne! J’ai bien du "fun"!»

Nouveaux horizons

L’animation, Brigitte Boisjoli y songeait depuis un moment. On lui avait auparavant offert d’animer des émissions d’été, mais ses réalités de chanteuse et de nouvelle maman (sa petite Charlie a aujourd’hui trois ans et demi) la tenaient trop occupée.

En 2020, la pandémie a aligné les astres pour elle. Sa tournée Women reportée, le moment devenait parfait pour explorer de nouveaux horizons. Brigitte a soumis à la maison de production Trio Orange une idée griffonnée de sa main, dans laquelle elle s’imaginait interviewer des invités en gravissant des montagnes.

Retravaillée, son inspiration est plutôt devenue Attache ta tuque. Sitôt le projet accepté, le tournage débutait trois semaines plus tard. L’équipe se promène actuellement un peu partout au Québec, peu importe les couleurs de zones, dans le respect total des mesures sanitaires, jusqu’à la fin janvier. Au moment de réaliser cette entrevue, Brigitte était d’ailleurs au volant de sa voiture, en route vers les monts Valin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour le deuxième tournage d’«Attache ta tuque».

«On découvrira des régions et leurs paysages. Il y aura beaucoup de prises de caméra super belles, pour mettre l’hiver du Québec au premier plan, pour montrer à quel point c’est beau et qu’on est chanceux, pour donner le goût à tout le monde d’en profiter. On essaie de ratisser large dans les endroits qu’on visite», ajoute la native et résidente de Drummondville.

Jouer Diane Dufresne?

Malgré la COVID-19, Brigitte Boisjoli s’estime bien chanceuse: entre deux apparitions à La tour et à En direct de l’univers, elle a continué de travailler cette année.

Aurait-elle, à tout hasard, reçu une proposition pour incarner Diane Dufresne au cinéma? Christal Films étant en développement d’un «biopic» sur la légendaire chanteuse, et Brigitte s’étant allègrement fait comparer à cette dernière depuis ses débuts, le parallèle s’avère naturel. La principale intéressée jure toutefois n’avoir pas (encore) été approchée.

«Je pense qu’il y avait des auditions, et je ne me suis pas présentée, soutient-elle en riant. Mais plein de gens m’ont écrit sur Facebook, ma gérante m’en a parlé...»

En 2021, une fois les épisodes d’Attache ta tuque mis en boîte, Brigitte Boisjoli compte s’atteler à l’écriture de nouvelles chansons originales, elle qui a revisité les répertoires de Patsy Cline et de Luc Plamondon, entre autres, dans les dernières années.

«Je ne me souviens même plus comment ça sonne, du Brigitte Boisjoli en français!», blague celle qui avait offert les opus Fruits défendus (2011) et Sans regret (2014) avant de bifurquer vers les reprises.

Attache ta tuque, le lundi, à 21 h, dès le 15 février, à Évasion.