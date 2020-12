COVID-19: l’OMS annonce une vaste action de mobilisation de la jeunesse

Genève | L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et six parmi les plus grandes organisations mondiales de la jeunesse - qui revendiquent 250 millions d’adhérents - ont lancé lundi une mobilisation mondiale « pour réagir face aux incidences néfastes de la COVID-19 sur les jeunes ».

Cette alliance, a pour but « d’investir dans des solutions et des actions pilotées par des jeunes pour faire face à la COVID-19 et d’intensifier celles-ci », souligne le communiqué commun.

Les organisations signataires sont notamment l’OMS, la fondation de l’ONU,l’Union chrétienne de jeunes gens (YMCA) et des jeunes femmes (YWCA), l’Organisation mondiale du mouvement scout, l’Association mondiale des guides et des éclaireuses, et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

Cette alliance compte oeuvrer sur deux fronts: aider les jeunes face aux défis spécifiques que représente la maladie pour eux, mais aussi la façon dont les jeunes peuvent aider à lutter contre la pandémie.

L’alliance note que si les jeunes sont en général moins frappés par la maladie que les personnes plus âgées, ils sont en revanche les premières victimes des impacts indirects et à long terme: l’interruption de la scolarité, l’incertitude économique, la perte ou le manque de possibilités d’emploi, les effets sur la santé physique et mentale et les traumatismes causés par la violence domestique.

« Des troubles anxieux provoqués par la COVID-19 ont été détectés chez près de 90% des jeunes, plus d’un milliard d’élèves dans presque tous les pays ont été touchés par la fermeture des écoles et un jeune sur six dans le monde a perdu son emploi pendant la pandémie », souligne le communiqué.

L’alliance - ouverte à d’autres partenaires - compte également mobiliser et soutenir les jeunes au niveau local dans leur actions de bénévolat par exemple.

Dans le cadre de cette mobilisation, un Sommet mondial de la jeunesse sera organisé en avril 2021 et un fonds de 5 millions de dollars a été créé pour soutenir des organisations de jeunes au niveau local et national.