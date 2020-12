Démission en bloc au Parti vert du Québec

Les membres de l’Exécutif national du Parti vert du Québec ont annoncé lundi leur démission en bloc à la suite d’un vote de confiance à l'endroit du chef de la formation politique, Alex Tyrell.

« Le 5 octobre dernier, dans une lettre adressée à Alex Tyrrell par l'Exécutif national demandant sa démission, nous avions exposé les lacunes de sa chefferie et annoncé que nous n’avions plus confiance en ses capacités de diriger adéquatement et efficacement le PVQ (Parti vert du Québec). Ces critiques et reproches perdurent, et ce malgré les résultats », écrivent-ils dans un communiqué diffusé lundi.

Selon eux, la proportion de 64,6 % en faveur du maintien de M. Tyrell à son poste n’est pas « un résultat unificateur, loin de là ».

Ils dénoncent par ailleurs un processus « houleux et entaché de multiples problèmes lors duquel M. Tyrell aurait fait « preuve d’une mauvaise foi continue ».

« Il est, à plusieurs reprises, intervenu lui-même dans le processus, ce qui constitue un flagrant manque d’éthique et de respect pour les Statuts et Règlements du parti », affirment les membres de l’Exécutif.

Alex Tyrrell est le chef du Parti vert du Québec depuis 2013.

Aucun candidat de cette formation politique n'a été élu à l'Assemblée nationale.