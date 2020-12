Un pas de plus pour compléter la route 138

Ottawa a annoncé, lundi matin, qu'elle financera en partie la construction de deux nouveaux tronçons de la route 138, permettant ainsi d'avancer ce vieux projet de relier toute la Côte-Nord par voie terrestre jusqu'à Blanc-Sablon, à la frontière du Labrador.

D'une part, la route sera prolongée depuis Kegaska – là où elle se termine présentement avant de réapparaître à Vieux-Fort – jusqu'à La Romaine. Ce tronçon d'une cinquantaine de kilomètres permettra ainsi de désenclaver la communauté et de repousser la limite de la route vers l'est.

De plus, un segment de route d'une trentaine de kilomètres sera aménagé entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière.

Le fédéral a indiqué qu'il versera 185 M$ pour la construction de ces deux tronçons routiers. La part de Québec n'a pas encore été définie et sera rendue publique ultérieurement, lorsque le projet aura été complètement ficelé.

Plus tôt cet automne, Québec avait lancé un appel d'offres pour une étude de reconnaissance des sols afin d'aménager deux autres tronçons de route, soit un entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine, ainsi qu'un autre entre La Tabatière et Vieux-Fort. Ces deux tronçons, qui totalisent environ 300 km, permettraient de terminer de relier toutes les communautés de la Basse-Côte-Nord au reste du Québec.

Présentement, cinq villages, deux communautés autochtones et un territoire non organisés cumulant environ 5000 habitants de la Basse-Côte-Nord doivent être ravitaillés par traversier ou par avion. Un chemin de glace, la Route blanche, est aussi aménagé en hiver.

- Avec la collaboration de Diane Tremblay, Journal de Québec

Les tronçons à l'étude pour finir la route 138, d'ouest en est

Kegaska -> La Romaine: environ 50 km, financement fédéral confirmé lundi

La Romaine -> Tête-à-la-Baleine: environ 200 km, à l'étape de l'étude des sols

Tête-à-la-Baleine -> La Tabatière: environ 30 km, financement fédéral confirmé lundi

La Tabatière -> Vieux-Fort: environ 100 km, à l'étape de l'étude des sols

Les 70 km derniers de la route, entre Vieux-Fort et Blanc-Sablon, existent déjà.