Évictions: les organismes ont reçu deux fois plus de demandes cette année

Les évictions sont en forte hausse depuis l’année dernière, laisse entendre le bilan annuel des organismes qui défendent les droits des locataires.

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) dit avoir reçu deux fois plus de demandes que l’an dernier.

En 2019, 305 ménages ont fait appel à leur service parce que leur propriétaire menaçait de les expulser. Cette année, ils étaient 597.

«Sur le terrain, on voit que les locataires qui reçoivent ces menaces d’expulsion paient souvent un loyer moins cher que leurs voisins, souvent parce qu’ils habitent le même logement depuis longtemps. La moitié des locataires visés habitait leur logement depuis au moins 10 ans», a noté le porte-parole du RCLALQ, Maxime Roy-Allard.

On constate aussi que plus de 60 % des immeubles qui ont posé problème en 2020 venaient de changer de main.

Cette donnée surprend plus ou moins quand on sait que les rénovictions occupent une grande place des évictions au Québec, et principalement à Montréal.

Le RCLALCQ soutient toutefois que dans bien des cas, les rénovations n’avaient jamais véritablement lieu et qu’il s’agit plutôt d’une tactique pour augmenter le coût d’un logement, ce qui est illégal.

Un rapport du Comité logement de La Petite-Patrie, dont le «Journal de Montréal» a obtenu copie, estimait lundi que 85 % des évictions et des reprises dans le secteur étaient illégales.

Face à cette situation, le RCLALQ implore la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, à prendre les grands moyens. Le regroupe demande rien de moins que le retrait des parties du Code civil du Québec qui permettent l’éviction dans le but de subdiviser, d’agrandir ou de changer l’affectation d’un logement.

Une manifestation, réunissant une cinquantaine de locataires, a d’ailleurs eu lieu lundi après-midi dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, afin d’exiger des changements législatifs pour mieux protéger les ménages locatifs.