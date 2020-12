Foncer tête première

« Quand Pierre avait une idée en tête, tu ne pouvais pas le faire changer d’idée. Il était un agent dynamique qui se dévouait corps et âme pour ses clients. »

Mike Bossy a été le deuxième client de Pierre Lacroix.

À sa façon, il aura marqué la concession des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado. Il a connu une carrière exceptionnelle, une carrière que l’ex-employé de la brasserie O’Keefe avait amorcée en s’occupant des intérêts du gardien Robert Sauvé. Petit à petit, il bâtit une entreprise de prestige.

« Quand j’ai décidé de confier mon dossier à Pierre, j’avais eu un entretien au préalable avec Alan Eagleson, poursuit Bossy. Ce que je recherchais avant tout, c’était un agent qui s’occuperait de mes intérêts, un agent qui n’avait pas 200 joueurs attachés à son entreprise. J’ai fait un choix judicieux, que je n’ai jamais regretté. Il respectait ses engagements, qui donnaient suite à ses promesses. Et il menait ses dossiers avec ce dynamisme qui le caractérisait.

« Je réalise aujourd’hui à quel point j’avais choisi un agent jeune qui embarquait dans une aventure avec de grands objectifs. Il savait communiquer son enthousiasme à ses clients. »

Puis, ce fut l’arrivée de Patrick Roy, avec qui il a entretenu une grande amitié. Deux hommes de caractère qui savaient contourner les obstacles, deux hommes qui ne craignaient pas les défis.

Quand Patrick Roy se retrouva devant le filet de l’Avalanche, on comprit que le scénario envisagé par l’ex-agent du gardien venait de connaître son dénouement.

Grâce à Aubut

Pierre Lacroix envisageait une carrière comme directeur général et Marcel Aubut lui fournit cette chance. On connaît ensuite les événements qui suivirent son arrivée à Québec en 1994. Un an plus tard, les Nordiques prenaient le chemin du Colorado avec au gouvernail un homme qui avait obtenu les pleins pouvoirs parce que Lacroix ne fonctionnait que s’il avait le contrôle complet sur les opérations quotidiennes de l’entreprise.

Comme agent, c’était lui qui donnait les instructions et les athlètes suivaient les directives. Mais il savait rassurer les joueurs en prenant des décisions qui ont bien servi les joueurs affiliés à Jandec Inc.

Dans son rôle de directeur général à Québec et de grand décideur au Colorado, il a pris des décisions soulevant très souvent des interrogations. Le dossier Michel Bergeron, ex-client

de Lacroix et ami de longue date, a fait jaser, puisque Lacroix lui préféra Marc Crawford comme entraîneur-chef.

Toutefois, après une première saison plus qu’intéressante, à son arrivée au Colorado, il comprit rapidement que, pour atteindre la grande finale de la Coupe Stanley, il lui fallait un gardien de premier plan. Sa patience le récompensa. Roy arriva au moment souhaité, à un moment stratégique. C’était enfin la réunion de deux grands amis...

Respecté et contesté

Au fil des ans, Pierre Lacroix devint l’un des directeurs généraux les plus respectés de la Ligue nationale.

« Il était un fonceur, poursuit Bossy. Lorsqu’il avait un plan bien défini en tête, il prenait toutes les mesures pour le réaliser. Il savait vendre ses idées, c’était aussi un négociateur féroce qui ne lâchait jamais jusqu’à ce qu’on lui donne satisfaction. »

Au Colorado, il fut un personnage contesté. On n’appréciait pas toujours son arrogance dans ses rencontres avec les membres de la presse, mais les résultats sur la surface de jeu faisaient l’unanimité.

Il ne manque pas de culot, disait-on.

Ses transactions, l’arrivée de Raymond Bourque, bref, il aura maintenu de hauts standards sur le plan de la gestion quotidienne de la concession.

Ce que je retiens de Pierre Lacroix, c’est ce jeune homme attaché au département des ventes de la Brasserie O’Keefe, ne souffrant d’aucun complexe, poussé par des ambitions que l’on disait irréalistes, qui aura été une personne d’influence dans le plus grand circuit de hockey au monde. Un directeur général qui ne ratait pas une occasion pour passer, dans un restaurant de son choix, une soirée à raconter des histoires toujours captivantes sur la ligue, les équipes, etc.

Pierre Lacroix — 1948-2020 : 47 années consacrées au hockey