Il est essentiel de soutenir les jeunes LGBTQ+

Nous traversons une période d’incertitudes qui touche toute la population mais qui affecte particulièrement les groupes les plus vulnérables comme les jeunes LGBTQ+. Dès le début de la crise, le GRIS-Montréal a jugé qu’il était essentiel de trouver de nouvelles façons de les soutenir. Et comme nous l’a suggéré Catherine Brunet, nous sollicitons votre appui pour pouvoir continuer à le faire, quoi que l’avenir nous réserve.

Des centaines d’adolescent.es lesbiennes, gai.es, bis ou trans ont vécu une grande détresse psychologique, et un grand nombre ne s’en est pas encore remis. Confiné.es avec leur famille, plusieurs n’avaient pas encore dévoilé leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, alors que d’autres, qui en avaient parlé avant la crise, n’avaient pas reçu un accueil positif de leurs proches. Il fallait agir !

Dès le mois d’avril, le GRIS-Montréal a offert ses services de démystification en ligne. Selon Éric Feugé, enseignant au Cégep dont les élèves ont assisté à une intervention à distance, Le GRIS continue d’atteindre pleinement sa cible : Certain.es de mes étudiant.es m’ont dit être passé.es de l’indifférence au respect, et la plupart ont exprimé avoir maintenant moins de préjugés » La méthode virtuelle s’est donc révélée un succès, et plusieurs enseignant.es ont déjà réservé des interventions en ligne pour la nouvelle année scolaire.

Le GRIS a aussi proposé des activités pédagogiques sur son site web et différents réseaux sociaux pour aider les enseignant.es du primaire et du secondaire, de même que les parents qui le souhaitaient, à démystifier toutes sortes de réalités LGBTQ+ auprès de leurs élèves et leurs enfants.

Nous avons aussi profité de la rentrée scolaire pour lancer un tout nouveau guide pédagogique destiné aux élèves du secondaire. Intitulé La transphobie c’est pas mon genre, ce guide offert gratuitement permettra au personnel scolaire de défaire les idées préconçues au sujet des personnes trans et non binaires et d’améliorer la compréhension de leurs multiples parcours.

Comme la pandémie a frappé de plein fouet les organismes communautaires, le GRIS-Montréal ne fait pas exception. Des événements-bénéfices prévus au printemps dernier n’ont jamais pu avoir lieu. Et comme nous ne savons pas s’il sera possible d’en tenir d’autres prochainement, vos dons sont les bienvenus.

La mission du Gris ( Groupe de recherche et d’intervention sociale) m’a toujours semblé d’une importance capitale pour aider une clientèle parmi les plus vulnérables et parmi les plus méconnues. J’ai donc pris l’initiative de publier le message que vous avez fait parvenir aux gens des médias, dont moi-même, pour faire connaître votre existence au grand public et l’inciter à faire un don en allant sur le site GRIS-Montréal.