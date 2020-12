Laurent Paquin devient policier dans «Rue King»

Les talents de jeu et de stand -p de Laurent Paquin sont bien connus. Ses aptitudes d’improvisateur, sollicitées surtout en salle et dans les circuits d’initiés, elles, ont moins rayonné à la face du grand public.

L’humoriste en épatera donc sûrement quelques-uns lors de son passage dans la deuxième saison de Rue King, où il incarnera un policier.

Dès son entrée à l’École nationale de l’humour (ENH), il y a un peu plus de 25 ans, Laurent Paquin a affûté sa répartie d’improvisateur au sein de diverses organisations, dont la Ligue nationale d'improvisation (LNI) dans laquelle il a brillé pendant une dizaine d'années. Il a délaissé cette activité depuis environ deux ans, mais le cœur y sera toujours.

«L’impro me stimule, confie Laurent en entrevue. Dans mon métier, je ne suis pas quelqu’un qui a beaucoup le trac, mais l’impro a quelque chose d’extrêmement stimulant et vivifiant. Un vrai frisson, sur scène, c’est souvent dans l’improvisation que je vais le ressentir.»

L’artiste ne se retrouvait donc pas en zone d’inconfort sur le plateau de Rue King, cet automne, lorsqu’il a tourné dans un épisode de la deuxième saison, qui prendra l’antenne en février. Paquin a, pour l’occasion, revêtu un habit de policier, qu’on devine évidemment rigolo.

«La "gang" [de colocs] se met à jouer à meurtre et mystère, et moi, le policier, j’entends dire qu’il s’est produit un meurtre. Alors, je viens troubler un peu le party et arrêter des personnages! (rires) C’est ma mission!»

La tour

Laurent Paquin a été choyé cette année. Malgré la pandémie et les confinements, il a été très occupé professionnellement.

Il a donné des spectacles, présentiels ou virtuels, là où c’était possible et permis. Il a prêté sa voix à la version française de la série animée Corner Gas, qui sera disponible sur Crave le 18 décembre. Il a aussi participé au projet de capsules web Ô Psychologue, de la chanteuse Sally Folk, dans lesquelles il personnifie le fameux psychologue.

Puis, il a fait quelques sauts, depuis septembre, au talk-show de Patrick Huard La tour, à titre de collaborateur régulier et ami de l’animateur. Une expérience que Laurent Paquin dit adorer.

«La tour est le genre d’émission où on a toujours quelque chose à dire, et qui nous laisse un peu sur notre faim, parce qu’on en prendrait toujours davantage. Patrick est un excellent animateur, qui met les gens à l’aise. Après la fin de l’émission, sur le plateau, on continue de jaser entre nous. Il y a quelque chose de très sincère dans ce concept-là, on ne se prend pas la tête, on ne s’engueule pas pour faire de la cote d’écoute; c’est sympathique, on s’exprime comme on le sent.»

L’homme promet par ailleurs de boucler dignement la boucle de son plus récent one-man-show, Déplaire (lancé en 2017), dont il restait une douzaine de représentations à la tournée lorsque les salles de spectacles ont été fermées. Plusieurs des prestations reportées auront bel et bien lieu, assure-t-il, et une captation télévisée est également dans les plans.

La tour reprendra les ondes de TVA le lundi 4 janvier 2021. La deuxième saison de Rue King débutera le mardi 9 février, à 21h30, aussi à TVA.