Les joueurs de la LNH se dépêchent à rentrer

Les partisans dans les divers marchés de la Ligue nationale de hockey (LNH) peuvent commencer à se réjouir ou à tout le moins, à nager dans l’optimisme, car plusieurs joueurs ayant évolué en Europe ces dernières semaines ont décidé de retourner à la maison au cours des derniers jours.

Même si aucune entente n’a été conclue entre le circuit Bettman et le syndicat, certains hockeyeurs ont pris le chemin de la ville où ils devraient normalement évoluer à cette période de l’année. Effectivement, en raison de la quarantaine exigée par les juridictions canadiennes et américaines aux voyageurs, les patineurs débarquant en Amérique du Nord souhaitent compléter leur période d’isolement le plus tôt possible afin d’être disponibles lorsque les camps d’entraînement de la LNH s’amorceront.

Ainsi, comme le réseau Sportsnet l’a rappelé sur son site lundi, quelques porte-couleurs suédois des Flames de Calgary, soit Jacob Markstrom, Elias Lindholm et Joakim Nordstrom, sont rentrés ensemble au bercail en provenance de leur pays d’origine la semaine passée. Du côté des Maple Leafs de Toronto, le vétéran Joe Thornton a mis fin à son séjour avec le HC Davos en Suisse et a pris un avion en direction de la Ville Reine, lundi. La veille, le défenseur Rasmus Sandin avait opté pour un retour en Ontario.

Aux États-Unis, l’arrière des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin a publié sur son compte Instagram une photo le montrant assis dans un aéroport avec le message «De retour à la maison».

Quand la saison commencera-t-elle?

La LNH et l’Association des joueurs espèrent en venir à un accord menant au début de la campagne 2020-2021. En toute logique, il faut prévoir un délai d’environ un mois entre l’annonce officielle et le premier match de la saison, puisque la quarantaine imposée aux hockeyeurs provenant de l’extérieur nécessiterait environ deux semaines et précéderait la tenue des camps prévus possiblement pour une durée similaire.

Toutefois, certaines sources ont évoqué récemment le 3 janvier comme date de début des entraînements de chaque équipe, de sorte que le calendrier régulier de 56 matchs s’amorcerait 10 jours plus tard.