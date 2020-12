Maripier Morin et Caroline Néron

Quand j’ai appris que Maripier Morin serait finalement de la nouvelle saison de La faille, j’ai poussé un bon gros « Ben voyons donc ! » (de bonheur).

Quand j’ai appris que Caroline Néron était la cible d’attaques virulentes à cause de son rôle dans District 31, j’ai poussé un bon gros « Ben voyons donc ! » (d’incompréhension).

Deux actrices qu’on revoit sur nos écrans après une certaine absence, mais l’une est accueillie avec joie et l’autre, avec une brique et un fanal.

Heu, scusez-la, mais celle-là, je ne la comprends pas.

L’UNE JOUE, L’AUTRE PAS

Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu Caroline Néron sur nos écrans. Elle a bien joué dans le film La déesse des mouches à feu, mais, pandémie oblige, les cinémas étant fermés, on a retiré le film avant que tout un chacun puisse se prononcer sur son grand retour comme actrice.

Caroline Néron joue une escorte de luxe dans District 31. Mais les commentaires à son égard ont été tellement vicieux, tellement méchants, que la production a dû publier un message sur sa page Facebook pour appeler le public en délire à se calmer le pompon.

Peu importe ce que vous pouvez penser de ses déboires financiers, de sa vie privée ou de son apparence physique, contentez-vous donc de critiquer son jeu !

Je comprends que tout le monde est « à boutte » à cause de la COVID, qu’on est tous écœurés au plus haut point de ne pas pouvoir donner de câlins aux gens qu’on aime, mais ce n’est pas une raison pour frapper sur une comédienne, même virtuellement. Qu’est-ce qu’elle a commis comme crime, Caroline Néron, pour justifier cette haine ?

Autant je trouve que Maripier Morin avait été punie de façon totalement démesurée en se faisant retirer tous ses contrats, autant je trouve que Caroline Néron est punie de façon démesurée pour avoir... pour avoir fait quoi, exactement ?

J’ai une question pour ses « détracteurs » (un mot gentil pour désigner les décérébrés qui ne trouvent rien de mieux que de se faire les dents sur leur prochain si leur prochain est plus beau ou plus riche qu’eux) : « Vous n’avez pas aimé la façon dont elle a géré sa compagnie, vous êtes jaloux du fait qu’elle soit retombée sur ses pattes après une douloureuse faillite ? Pourtant cette année, avec la pandémie, plein d’entrepreneurs font faillite à droite et à gauche, alors un peu de compassion svp ».

Caroline Néron a raconté à l’émission de Radio-Canada Tout un matin que sa fille avait pleuré en prenant connaissance des messages vicieux adressés à sa mère. « Si tu n’as rien fait [de méchant], continue de pousser, poursuis tes rêves, fous-toi de la critique puis avance », lui a conseillé la comédienne/chanteuse/femme d’affaires. Précieux conseil.

BIENVENUE AUX DAMES

On devrait applaudir avec autant d’enthousiasme le retour de ces deux femmes, très belles, qui ne demandent rien d’autre que de pouvoir jouer devant les caméras pour gagner leur vie.

Il me semble que si Maripier Morin peut sortir du purgatoire après avoir admis elle-même qu’elle avait posé des gestes déplacés envers Safia Nolin, Caroline Néron devrait avoir droit à la même clémence, non ?

Après tout, à ce que je sache, elle n’a mordu personne.