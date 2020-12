Maternelles 4 ans: 7 jeunes sur 10 avaient déjà une place

Présentées comme un moyen d’intégrer des enfants qui ne fréquentaient aucun service de garde, les maternelles 4 ans attirent une majorité d’enfants bénéficiant déjà de places dans le réseau. Dans certaines commissions scolaires, plus de la moitié des élèves viennent d’un CPE.

Un rapport 2019-2020 déposé récemment par le ministère de l’Éducation dresse, pour la première fois, la provenance des bambins inscrits dans les maternelles 4 ans.

Le document concerne la dernière année où ces classes étaient réservées aux milieux défavorisés, mais donne un aperçu de la clientèle au moment où le gouvernement Legault commence à en élargir l’accès à l’ensemble des familles québécoises.

À l’échelle du Québec, 22 % des élèves en maternelle 4 ans se trouvaient dans un centre de la petite enfance l’année précédente. Le portrait brossé par le ministère montre d’ailleurs que certaines commissions scolaires ont recruté massivement parmi les enfants en CPE (voir plus bas).

Au total, 71 % des enfants venaient d’un service de garde reconnu censé offrir un programme éducatif : 27 % des enfants fréquentaient un service de garde en milieu familial, 12 % une garderie privée subventionnée, 10 % une garderie privée non subventionnée en plus des 22% en CPE.

« Dans aucun réseau »

Ainsi, seulement trois enfants sur dix se trouvaient « hors réseau » avant d’entrer en maternelle 4 ans.

Un constat qui n’étonne pas une spécialiste de la petite enfance, Nathalie Bigras. Cette clientèle semble difficile à rejoindre, même pour les autres services éducatifs, dit la professeure au Département de didactique à l’UQAM.

Au moment d’élargir l’accès à la maternelle 4 ans, l’an dernier, le ministre de l’Éducation plaidait pourtant que celle-ci permettrait d’offrir une éducation et un dépistage précoce à des tout-petits qui ne fréquentaient aucun service de garde.

En entrevue, le ministre se dit aujourd’hui satisfait de voir que 29 % des enfants viennent de l’extérieur des réseaux de garde reconnus. « C’est beaucoup parce que ce sont des personnes qui sont plus difficiles à rejoindre », affirme M. Roberge.

Sur les 11 000 enfants en maternelle 4 ans, un peu plus de 3000 n’étaient pas pris en charge auparavant, fait-il valoir.

Drainer les ressources

Mais, pour la députée péquiste Véronique Hivon, l’élargissement du réseau de maternelles 4 ans « draine des ressources » qui auraient pu aller aux CPE, que ce soit les sommes requises pour la création de nouvelles classes ou les enseignantes et professionnelles nécessaires à leur fonctionnement. « Ça vient malheureusement confirmer nos appréhensions », dit-elle.

Le ministre Roberge, lui, estime que la mise en opposition des deux systèmes est un débat révolu.

« Il n’y a plus personne qui nous parle de ça, à part quelques rares personnes de l’opposition. [...] Ce sont des réseaux qui sont complémentaires », fait-il valoir.

Son collègue à la Famille ne s’inquiète pas non plus de voir les maternelles 4 ans recruter dans les services de garde qu’il chapeaute.

« On a tellement d’enfants qui attendent une place actuellement que ces places-là vont être comblées, souvent en claquant des doigts », dit le ministre Mathieu Lacombe.

Recrutement massif en CPE

Proportion d’élèves venant d’un CPE dans les classes de maternelle 4 ans

59 % à la commission scolaire du Val-des-Cerfs, en Montérégie

à la commission scolaire du Val-des-Cerfs, en 56 % à la commission scolaire Pierre-Neveu, dans les Laurentides

à la commission scolaire Pierre-Neveu, dans les Plus de 65 % dans deux commissions scolaires de la Côte-Nord

dans deux commissions scolaires de la 60 % à la commission scolaire anglophone Eastern Shores

à la commission scolaire anglophone 70 % des élèves dans le Nord-du-Québec

Une spécialiste « très inquiète » de la nouvelle approche

Une professeure spécialisée dans la petite enfance estime que l’approche des maternelles 4 ans est mal adaptée aux enfants qui présentent un retard dans leur développement, et s’inquiète du programme éducatif proposé aux tout-petits.

« Tant que les enfants n’ont pas 5-6 ans, ils ne sont pas prêts à faire des apprentissages de type scolaire », dit la professeure au Département de didactique à l’UQAM Nathalie Bigras.

Pourtant, le programme des maternelles 4 ans et 5 ans, qui vient d’être dévoilé, mise justement sur une initiation à la lecture et à l’écriture, parmi d’autres axes de développement.

Mme Bigras se dit « très inquiète » de cette approche. « Pour un enfant qui va bien, qui vient d’un milieu favorisé, apprendre des lettres et des chiffres à 4 ans, ça va. Mais un enfant qui vient d’un milieu défavorisé et qui peut à peine dire des phrases complètes, si on le force à apprendre ça, il risque de se désorganiser », craint celle qui est également directrice scientifique de l’équipe de recherche Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance.

Mal adaptée

Ce sont pourtant ces enfants qui accusent un retard dans leur développement que Québec souhaite rejoindre afin de mieux dépister et corriger les lacunes.

« On parle d’enfants de 4 ans qui ne savent pas manger, qui ne sont pas propres, et là, on leur montre à écrire des lettres », souligne-t-elle.

Elle ajoute que les CPE font déjà le travail de dépistage visé par le gouvernement. « C’est ça qui est aberrant », dit Nathalie Bigras.

Au rythme de l’enfant

De son côté, le ministre de l’Éducation rejette cette lecture.

Jean-F. Roberge

Ministre de l'Éducation

« En maternelle 4 ans, on accueille les enfants là où ils sont dans leur développement global, dit Jean-François Roberge. Si l’enfant a besoin d’apprendre à être propre, c’est certain que l’enseignante ou l’éducatrice va l’accompagner là-dedans. »

Quant à l’initiation à la lecture et à l’écriture, M. Roberge se veut rassurant. « C’est un programme de prélittératie. On joue avec des sons, on joue avec des lettres. C’est par le jeu. Il n’y a pas de sanction des études, pas d’apprentissage formel forcé », souligne-t-il.