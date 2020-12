«Noël symphonique» : les plus belles voix pour les plus beaux classiques à TVA

TVA proposera dimanche prochain, le 20 décembre, un apéro tout en musique aux festivités de Noël, avec le cinquième concert «Noël symphonique», réunissant Roch Voisine, Annie Villeneuve, Jean-François Breau, Marc Hervieux, Brigitte M, Bleu Jeans Bleu, la gagnante de «La Voix 2020», Josiane Comeau, et son père, Jacques Comeau, Geneviève Leclerc, Michaël Girard et même le groupe canadien Glass Tiger.

Le chœur des petits chanteurs de Laval, accompagné par l’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction de maestro Alexandre Da Costa, seront également du spectacle, enregistré à la Maison symphonique de Montréal, dans une mise en scène d’Edith Myers, et une réalisation de Luc Sirois pour la télévision.

Daniel Desaulniers signe les arrangements des classiques «Noël c’est toi», «Panis Angelicus», «Coco de Pâques pour Noël», «The Greatest Gift of All», «Mon premier sapin blanc», «Mes joies quotidiennes», et autres «Joyeux Noël, mes amis» à l’honneur dans «Noël symphonique». On y entendra également une interprétation à cinq voix des quatre «Ave Maria», et l’incontournable «Minuit Chrétien».

L’émission spéciale est une production d’Atmosphère TV Production, en collaboration avec Québecor Contenu.

«Noël symphonique», le dimanche 20 décembre, à 22 h, à TVA.