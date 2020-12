Notre-Dame-de-Grâce: la Ville de Montréal achète un terrain du YMCA

L’achat d’un terrain appartenant au YMCA à Notre-Dame-de-Grâce va de l’avant et devrait être approuvé lundi par le conseil municipal de la Ville de Montréal.

La transaction de plus de 10 millions de $ a déjà été approuvée à l’unanimité par le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, la semaine dernière.

Un amendement du conseiller de ville Lionel Perez soutenu par la mariasse d’arrondissement Sue Montgomery a été ajouté exigeant de l’organisme de maintenir ses activités pendant au moins sept ans.

Le prix du terrain sera assumé par la Ville de Montréal à raison de 60 %, 8 % par l’arrondissement et le reste par l’Agglomération de Montréal.

Sur ce nouvel espace, l’arrondissement de CDN-NDG compte créer un parc public et construire des logements sociaux.

«Le YMCA est un pilier de notre communauté. C'est plus qu'un gymnase: on y offre une programmation importante pour les aînés, les ados et les familles. Je suis ravie que le YMCA se soit engagé à rester dans notre communauté pendant au moins 7 ans», a indiqué dans un communiqué la mairesse Sue Montgomery, dimanche.

Face aux difficultés financières exacerbées par la pandémie de la COVID-19, le YMCA a été contraint de solliciter l’aide des autorités.