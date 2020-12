Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 15 décembre:

«La magie du destin»

Les cinéphiles ont été charmés par cette histoire d’amour qui lie Tom Hanks et Meg Ryan et les entraîne à New York. Un père veuf, dont le garçon se met en tête de lui trouver une amoureuse, doit rencontrer une journaliste qui croit qu’il est fait pour elle.

Mardi, 14 h, Prise 2.

«Astérix et la surprise de César»

Long métrage d’animation qui voit Astérix, Obélix et Idéfix lancés dans une importante mission: retrouver Falbala et son fiancé, Tagicomix, enlevés par les Romains. Les éternels copains ne voient qu’une solution pour les libérer: rejoindre les forces armées de César.

Mardi, 18 h 30, Télé-Québec.

«Oncle Georges»

L’univers de Daniel Lemire compte plusieurs personnages populaires. Mais Oncle Georges trône au sommet. Bien loin de l’image d’un bouffon qu’on voudrait présenter aux enfants, le clown de l’humoriste est un artiste blasé qui ne mâche pas ses mots pour se moquer des gens. Plusieurs de ses numéros ont été marquants.

Mardi, 19 h, TVA.

«Ça ne se demande pas»

Ils sont jeunes et handicapés, mais n’ont pas peur de répondre aux questions indiscrètes du public. Neuf enfants aux prises avec un corps aux mouvements limités ont bien des choses à vivre. Ils posent un regard lucide sur la vie. Dernier épisode de la saison.

Mardi, 19 h 30, MOI ET CIE.

«Chasse-galerie: la légende»

Forcé de retourner sur les chantiers durant l’hiver précédant son mariage, un jeune homme apprend que celle qu’il aime est sur le point d’en épouser un autre. Il conclut alors un pacte avec le diable. Conte fantastique québécois mettant en vedette Francis Ducharme, Caroline Dhavernas et François Papineau.

Mardi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Fantasia... tout court!»

Retour de la série faisant la part belle aux courts-métrages québécois. Diffusion de plusieurs oeuvres présentées aux cinéphiles l’été dernier, lors du «Fantastique week-end» du Festival international de films Fantasia, tenu en ligne. Présentation de différentes réalisations durant toute la semaine.

Mardi, 21 h, MAtv.

«Hollywood rénove»

Même les vedettes s’ennuient de leurs parents. Pour remédier à l’absence de sa mère, l’acteur américain Jeremy Renner - alias Hawkeye - emmène sa maman vivre à Los Angeles. Afin que la surprise soit de taille, la star fait appel aux frères Scott qui métamorphosent son condo.

Mardi, 21 h, Canal Vie.