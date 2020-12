Racisme: «l’endroit où il y en a le plus c’est chez certains policiers», dit Legault

C’est chez certains policiers que l’on retrouve le plus de racisme au Québec, croit le premier ministre, François Legault.

Le chef de la Coalition Avenir Québec a tenu ces propos en présentant lundi les recommandations contenues dans le rapport du Groupe d’action contre le racisme en entrevue à QUB Radio.

Des recommandations qu’il compte mettre en place «dès maintenant» pour lutter contre la problématique du racisme envers laquelle, autrement, on «n’agit pas beaucoup».

«Je vous donne quelques exemples, d’abord je pense que peut-être l’endroit où il y en a le plus c’est chez certains policiers. Donc là ils n’auront plus le droit de faire ce qu’on appelle du profilage, donc au hasard choisir des personnes noires ou des autochtones pis les arrêter, ça ils auront plus le droit de faire ça», a-t-il expliqué.

«Parlez-en avec Ian Lafrenière (ex-policier, maintenant ministre responsable des Affaires autochtones), il va vous le dire, c’est clair que ça arrive encore aujourd’hui», a ajouté François Legault.

Celui-ci a également réitéré qu’il ne croit pas en l’existence du «racisme systémique» au Québec.

«D’abord, moi j’ai été ministre de l’Éducation et de la Santé, les plus gros systèmes, et je n’ai jamais vu de système raciste, c’est-à-dire qui part d’en haut. S’il y a un système de discrimination qui part d’en haut, il faudrait qu’on le corrige, mais moi honnêtement, je n’en ai pas vu», a-t-il indiqué.

Les ministres chargés du Groupe d'action contre le racisme (GACR) mis sur pied en juin dernier ont présenté lundi leurs nouvelles recommandations.