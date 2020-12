Ressource d’aide pour bien jouer son rôle de parent

Je m’adresse à celle qui décrivait ce matin la mollesse de son mari dans l’éducation de leurs enfants et des désagréables conséquences que ça avait sur elle et sur eux. Au-delà de ce que vous lui avez suggéré pour s’en sortir, je voudrais signaler qu’il existe les formations triple p qui pourraient aider son mari à prendre sa juste place dans l’éducation des enfants. Cette méthode axée sur le positif et sur la résolution de problème lui plairait certainement, lui qui a gardé de si mauvais souvenirs de la sévérité de ses parents. Je la résumerais par ces mots « C’est une main de fer dans un gros gant de velours ».

A.B.

Merci de m’avoir communiqué cette information. Je suis allée sur le site et c’est effectivement une méthode fort attrayante. Ce programme implanté au Québec il y a quelques années offre différentes méthodes de participation, comme des conférences pour apprendre la base, un suivi personnalisé et des rencontres de groupe avec progression. L’adresse du site : https://parentspositifs.ca/triple-p-aiderelations-parents-enfants/

Je signale que le programme qui avait cessé pendant la pandémie, recommence à être donné dans certaines régions du Québec avec des mesures sanitaires très strictes. Les sessions sont encore majoritairement virtuelles.