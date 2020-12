Thierry Henry ne lance pas la serviette

L’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Thierry Henry, sait très bien que les éléments jouent contre son équipe, mais il refuse de s’avouer vaincu en vue du match retour de son quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF face au CD Olimpia.

À la veille du match prévu mardi soir à Orlando, le pilote est une fois de plus revenu sur la quarantaine fatidique qui a empêché ses troupes de s’entraîner pendant 14 jours, après le retour du club de Foxborough, où le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a éliminé le onze montréalais lors des séries de la Major League Soccer (MLS).

«On a été en quarantaine et on n’a pas pu s’entraîner, mais bon, on a repris l’entraînement depuis, a lancé Henry, lundi, au cours d’une vidéoconférence. Mais 14 jours sans s’entraîner, on va peut-être un peu payer. Maintenant, il va falloir faire le maximum pour se qualifier contre une équipe qui n’est pas évidente à manœuvrer.»

La situation n’a toutefois pas été corsée uniquement par la pandémie de COVID-19. En effet, dès le mois de mars, l’Impact s’est compliqué la vie en perdant le duel initial au compte de 2 à 1 au Stade olympique. L’instructeur pense malgré tout qu’il ne s’agit pas d’une mission impossible.

«On est dans une situation délicate. On s’est mis en difficulté en perdant le premier match à la maison, même si je pense qu’il y a eu une deuxième très bonne mi-temps. Voilà, on a une opportunité de gagner un match. On doit gagner par deux buts pour passer directement, voire aller aux tirs de pénalité en faisant 2 à 1 nous aussi.»

Se battre

Henry espère maintenant pouvoir compter sur un effort constant de ses joueurs, semblable à plusieurs autres que le club a donnés tout au long de la saison.

«Tout est possible. Je sais qu’il y a eu une pause pendant la quarantaine. Mais il va falloir rester sur ce qu’on a fait en deuxième mi-temps contre eux. On est là, il va falloir se battre. Cette équipe s’est toujours battue, peu importe les résultats. On a toujours essayé de donner le maximum de nous-mêmes.»

«Olimpia est dans une bonne période et ils s’entraînent depuis un petit moment. C’est 90 minutes et il va falloir aller au bout de nos idées et de nos envies. On veut aller le plus loin possible.»

Les vainqueurs affronteront les gagnants d’un autre quart de finale mettant aux prises les Tigres UANL, de la Liga MX du Mexique, au New York City FC de la Major League Soccer (MLS). La formation mexicaine a remporté le match aller au compte de 1 à 0. Ce duel sera également présenté mardi à Orlando, tout juste après le duel de l’Impact.