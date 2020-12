Un nouveau format intitulé LOL risque de semer la confusion

Voilà une histoire qui n’amuse probablement pas ComediHa !, la boîte de production québécoise derrière LOL :-). Un nouveau format d’origine japonaise employant le même acronyme commence à s’illustrer à l’étranger. Son titre ? LOL : Last One Laughing.

Cette production du géant mondial Amazon a déjà trouvé preneur en Italie, au Mexique, ainsi qu’en Australie. Le concept est simple : 10 humoristes s’affrontent en duel pour déterminer qui arrivera à garder son sérieux tout en tentant de faire rire son adversaire.

En Italie, le gagnant recevra 100 000 euros (155 000 $CAN), une somme qu’il versera à l’œuvre caritative de son choix. En Australie, l’adaptation est pilotée par l’actrice Rebel Wilson. Au Mexique, c’est l’acteur Eugenio Derbez qui tient les rênes.

À surveiller

ComediHa ! n’a pas souhaité commenter l’arrivée de LOL : Last One Standing, qui risque de semer la confusion non seulement auprès des téléspectateurs, mais des diffuseurs et distributeurs.

Jointe au téléphone, la vice-présidente – Développement des affaires de l’entreprise québécoise, Narimane Doumandji, a indiqué qu’elle venait d’être informée de l’existence de LOL : Last One Laughing. Elle a ajouté que ComediHa ! allait « regarder le dossier ».

Marque implantée

Série de sketches humoristiques non verbaux créée par Pierre Paquin et Denis Savard, LOL :-) sévit à TVA depuis 2011. Au fil des années, le format s’est exporté dans 148 pays.

En d’autres termes, il s’agit d’une marque implantée depuis plusieurs années. Bien plus longtemps que LOL : Last One Laughing, du moins.

Malgré tout, le risque de confusion est d’autant plus réel qu’il s’agit de deux formats humoristiques.

Récemment, un article du quotidien britannique The Guardian parlait de LOL : Last One Laughing. En tout début de texte, on citait son titre au complet, mais, rendu au deuxième paragraphe, on écrivait seulement « LOL ».