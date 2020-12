RANCOURT, André



À Boucherville, le 13 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur André Rancourt.Il laisse dans le deuil ses belles-filles Johanne et Hélène, ses beaux-fils Normand et Michel, sa soeur Suzanne, son frère Henri, son amie Noëlla Coursol, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 16 décembre 2020 de 10h30 à 18h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le jeudi 17 décembre 2020 à 11h à l'église Ste-Famille.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Des Seigneurs pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHSLD Des Seigneurs serait apprécié en la mémoire de André Rancourt.