GENDREAU, Jacques



À Montréal, le vendredi 11 décembre 2020 est décédé, à l'âge de 85 ans, Jacques Gendreau.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Denise Robert, ses neveux et nièces Paul, Lorraine et Marc ainsi que d'autres parents et amis.La famille se recueillera au complexe funérairele vendredi 18 décembre 2020 de 12h à 14h, suivi d'une cérémonie en privé, et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.En guise de sympathie, un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal peut être fait en sa mémoire.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire.