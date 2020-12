GUERRA, André



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d'André Guerra à Montréal le 7 décembre 2020, des suites d'une longue maladie.Homme de grand coeur et de valeurs familiales, il laisse dans le deuil son épouse depuis 56 ans, Bernadette Loffredi ainsi que ses enfants Peter (Gloria Meti), Michael (feu Anissa Luzio) et Sandra (Marco Murdaca). Fier grand-père de Lilianna, Sarah et Enya Guerra; Simona et Matteo Murdaca; et Antony Guerra à qui manquera beaucoup leur Nononne André.En raison de la pandémie, une messe privée sera célébrée avec la famille immédiate le jeudi 17 décembre à 13h. Vous pourrez y assister de façon virtuelle sur YouTube via le lien suivant:https://www.youtube.com/channel/UCMsd6aeSDTryuOWbnda8uBwUne commémoration pour lui rendre hommage aura lieu à une date ultérieure. Sa famille et ses proches y seront conviés.En reconnaissance des excellents soins qu'il y a reçus, des dons In Memoriam à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.