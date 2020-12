Butler-Lafrenière: combat annulé

Les amateurs de boxe ont appris une mauvaise nouvelle hier soir avec l’annulation du combat entre Francis Lafrenière et Steven Butler qui devait avoir lieu le 30 janvier au Québec.

C’est Lafrenière qui a confirmé la nouvelle avec un message sur ses réseaux sociaux. Joint par Le Journal de Montréal, Lafrenière a bien voulu expliquer sa décision.

«Lundi soir, j’ai appris que mon combat était déplacé au Mexique et j’ai décliné l’offre, a indiqué Francis Lafrenière. Pour moi, ça apportait des coûts trop importants et une quarantaine obligatoire pour moi et mes entraîneurs.»

«De plus, je voulais finir ma carrière au Québec et non au Mexique. J’étais prêt à me battre à huis clos, mais ici.»

Également, il n’hésite pas à décrier les conditions de son camp d’entraînement.

«Avec les nouvelles règles, ma bulle de huit personnes était anéantie. Puis, j’aurais dû poursuivre mon camp de façon clandestine avec la possibilité d’écoper des amendes salées. Ça ne m’intéressait pas.»