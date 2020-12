Cyberattaque : les clients de La Capitale Assurance, SSQ Assurance et Unica Assurances épargnés

Plus de peur que de mal pour les clients de La Capitale Assurance, SSQ Assurance et Unica Assurances dont les données personnelles n’ont pas été compromises par une cyberattaque survenue le 3 décembre.

L’entreprise qui regroupe toutes ces divisions a annoncé mardi qu’une «analyse exhaustive des systèmes» par des équipes des technologies de l’information a permis d’en arriver à cette conclusion.

À la suite d’une attaque informatique contre sa filiale L’Unique assurances générales, l’assureur avait interrompu les services des autres divisions, car elle craignait que des pirates aient accédé à des données personnelles ailleurs dans l’entreprise.

«La vitesse de réaction des équipes TI et l’efficacité des mesures de protection ont été cruciales pour limiter au maximum la portée de cette attaque. La réouverture graduelle des systèmes téléphoniques et informatiques de La Capitale, SSQ Assurance et Unica a été enclenchée lorsque tout risque a été écarté», a précisé l’assureur par communiqué.

Quant à L’Unique assurances générales, une filiale de La Capitale, l’entreprise n'a pas mentionné que des données sensibles ont été piratées.

«Les analyses sont encourageantes et tirent à leur fin du côté de L’Unique et les résultats seront communiqués dès que possible», a-t-elle seulement mentionné.

La Capitale Assurance et services et SSQ Assurance se sont regroupés en juillet pour créer une nouvelle entité appelée Beneva. L’intégration informatique n’a pas encore été complètement finalisée entre ces deux compagnies.