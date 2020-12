Entre mon Anglais et mon chaton

J’avoue le besoin de m’extirper de l’actualité sombre qui oblige à réfléchir dans un contexte émotionnel chargé. La pandémie érode la raison et abîme le cœur.

Je préfère donc vous parler d’une merveilleuse distraction grâce au chaton adopté à la SPA récemment. Cette boule de poil noir et blanc m’a permis de découvrir une dimension ignorée de mon Anglais. Celui-ci, peu amateur de la race féline, accepte la présence du chat, cadeau de Noël pour notre Rose de trois ans et sept mois.

Sa présence s’est imposée dans notre maison en confinement au bord d’un lac, bousculant notre vie de couple.

Le chaton, sans nom, car c’est sa maîtresse Rose qui en décidera, est un surdoué, qui a compris la réticence et la crainte de l’Anglais à son endroit.

Chat perspicace

Dans un sens, Chaton a mieux saisi le caractère du représentant de la fière Albion que l’inverse. Et ce petit mâle s’est ajusté à mon époux nerveux, qui sursaute dès que le fauve, ventre à terre, s’avance hypocritement vers lui afin de l’escalader en s’accrochant à son pantalon en velours côtelé. Bien sûr, ses petites griffes parviennent à effleurer sa peau. « No, lad. For heaven’s sake, stop it ! », lance-t-il alors avec son accent d’Oxford.

Cette semaine, un drame a éclaté qui a secoué mon Anglais et Chaton. Nous avons monté l’arbre de Noël, un faux, car je craignais d’installer dans ma maison de 120 ans un sapin qui l’embaumerait, bien sûr, mais auquel la boule de poil s’attaquerait et dont il répandrait les aiguilles jusque dans les lits des chambres à coucher.

Par prudence, j’enfermai Chaton dans la cuisine et le sapin déjà décoré de lumières fut installé prompto.

Mon mari ne semblait pas deviner la suite. Je délivrai la bête et, en trois secondes, il surgit devant le sapin. « No, no, lad ! », cria mon époux en découvrant que l’animal de moins d’un kilo avait atteint en une seconde le faîte de l’arbre.

Mon Anglais, digne représentant de Sa Majesté, a pété les plombs. Prenant Chaton à bout de bras, me mitraillant du regard, il cria dans sa langue, ce qu’il fait rarement avec moi, « I’m beginning to hate this cat. ».

Je m’emparai du félin qui gigotait et me précipitai dans l’escalier. Je le lançai sur notre lit qui est aussi le sien la nuit, je refermai la porte et redescendis.

Ronronneur

Mon Anglais tremblait comme si un jaguar l’avait attaqué. Je mis plusieurs minutes pour le ramener sur terre et je montai de nouveau vers Chaton, qui s’était glissé sous les couvertures. Je le caressai doucement et il se mit à ronronner. Notez que je n’avais pas agi ainsi avec celui qui est mon mari.

Le sapin est désormais sur la véranda. Et par un mystère qui m’échappe, Chaton est plus affectueux que jamais envers notre Anglais. Hier, ce dernier m’a demandé de venir dans la cuisine. « Regarde, chérie, le chat m’a demandé de le caresser. » La boule de poil était étendue sur le dos, les quatre pattes dressées, et il se laissait caresser le ventre par son ami tout ému de tant d’affection à son égard.

Les deux font la paire et je crois que mon Anglais versera une larme lorsque Rose prendra possession de celui à qui elle donnera enfin son nom.

De retour le 4 janvier. Chers lecteurs, le vaccin est au bout du tunnel. Joyeux Noël, et que 2021 cicatrise nos plaies pandémiques.