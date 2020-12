Gilbert Rozon connaîtra son sort aujourd’hui

L’heure de vérité a sonné pour Gilbert Rozon, qui saura aujourd’hui s’il est déclaré coupable ou non de viol et d’attentat à la pudeur pour un événement qui serait survenu il y a de cela 40 ans, à Saint-Sauveur.

« Coupable » ou « acquitté ». En un mot, la juge Mélanie Hébert scellera le sort du magnat de l’humour déchu, cet après-midi, au palais de justice de Montréal.

Au cœur du litige se trouve une femme, maintenant dans la soixantaine, et que l’on ne peut identifier sur ordre du tribunal, qui affirme que Rozon l’a violée vers 1980, soit trois ans avant qu’il ne fonde Juste pour rire.

Selon sa version, elle travaillait dans une station de radio des Laurentides quand une sortie avec l’accusé a mal tourné.

Deux histoires différentes

Après une soirée en discothèque, Rozon aurait utilisé un faux prétexte pour l’emmener dans une maison.

Une fois à l’abri des regards, l’entrepreneur aurait fait des avances à la femme, qui affirme l’avoir repoussé en se débattant. Elle serait ensuite allée dormir et, au petit matin, elle dit s’être réveillée par Rozon, qui était en train de la violer.

« Je me souviens de l’oppression, du lâcher-prise, de me dire de penser à autre chose et que ça va se finir », avait-elle dit à la cour.

Pour sa défense, Rozon avait lui-même témoigné pour nier en bloc toute allégation d’inconduite sexuelle. Jurant avoir respecté le consentement de la victime alléguée, il assure n’avoir jamais violé la femme.

Il dit être la victime

En fait, avait-il ajouté, c’est en quelque sorte lui, la victime, puisqu’il assure que c’est plutôt lui qui a été agressé pendant son sommeil.

« Je me suis réveillé, elle était à califourchon sur moi en train de me faire l’amour, a-t-il décrit. Elle regardait au loin, je me demandais si elle se faisait l’amour sur moi. Je me suis laissé faire, j’ai pris mon plaisir. J’ai accepté mon sort parce que ça m’arrangeait. »

S’il est acquitté, Rozon aura gagné sur toute la ligne devant les tribunaux, puisque la Cour suprême a déjà refusé d’entendre le regroupement de femmes qui voulait intenter contre lui une action collective pour des agressions sexuelles alléguées entre 1982 et 2016.

Les plaintes au criminel de 13 d’entre elles n’ont pour leur part jamais abouti à des accusations formelles.