Ingénierie durable: Polytechnique crée un institut pour contribuer à l’effort collectif

Afin de trouver des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux, Polytechnique Montréal va lancer l'Institut de l'ingénierie durable et de l'économie carboneutre (IIDEC).

Cette Institut s’inscrit dans la volonté de Polytechnique de s’engager en ingénierie durable, a-t-on expliqué mardi.

Les activités de l’IIDEC seront consacrées à la résolution de défis environnementaux et sociaux en lien avec les enjeux d'un développement économique durable. L’institut pourra s’appuyer sur les 32 centres et unités de recherche de Polytechnique qui travaillent sur des projets ciblant des enjeux du développement durable.

Ouvert à l'ensemble des acteurs de l'ingénierie durable à l'échelle du pays, l’IIDEC sera dirigé par le professeur de génie chimique Réjean Samson.

«Notre volonté est d'accélérer l'innovation et de contribuer à la compétitivité des entreprises qui font le choix de s'engager dans une économie durable, circulaire et carboneutre», a-t-il expliqué par communiqué.

Énergie et chimie verte, plastiques, eau, métaux et minéraux critiques, électrification et décarbonation des transports ou gestion des matières résiduelles sont autant de domaines d'expertises sur lesquels l’Institut de concentrera. Il se penchera aussi sur l’impact et l’acceptabilité sociétale des technologies.

L'IIDEC compte fonctionner sous un modèle collaboratif entre le secteur public et privé afin de créer des solutions innovantes de réduction d'empreinte carbone.

«Nous souhaitons contribuer de façon pratique aux objectifs de l'industrie en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les projets développés tiendront compte des enjeux de santé, de sécurité, de préservation de l'environnement, d'intégrité et d'acceptabilité sociale», a ajouté M. Samson.