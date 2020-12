La fin de l’immobilisme

Difficile de reprocher aux ministres mandatés par François Legault de manquer d’ambition dans la lutte contre le racisme.

Le premier ministre n’avait pas promis la lune. Il voulait des actions concrètes.

Discrimination policière, accès à l’emploi et au logement, devoir d’exemplarité de l’État, éducation des jeunes, les recommandations du Groupe d’action contre le racisme ont des airs de déjà-vu.

Elles sont surtout le reflet de tout ce qui aurait dû être fait depuis des années.

De l’aveu même de la ministre Nadine Girault, on en est rendu là parce que les recommandations maintes fois émises ont été ignorées. Pas cette fois-ci, promet-elle, « on a la volonté politique de changer les choses ».

Rattraper le temps perdu

« Bouger l’aiguille », comme le promet le plan d’action, prendra du temps.

Négocier des ententes internationales pour assurer la reconnaissance des diplômes étrangers ? Le Groupe d’action donne cinq ans pour y arriver. Surtout, il ne dit pas comment il convaincra les ordres professionnels de faire preuve d’ouverture.

Assurer que les minorités visibles atteignent dans la fonction publique le même poids que dans la population ? Encore là, l’horizon est de cinq ans. Comment ? On verra.

En éducation, la lutte contre le racisme sera intégrée au cours d’Éthique et culture religieuse. Mais à quand une formation obligatoire pour les enseignants ?

Finalement, la solution la plus simple semble être celle qui fait débat depuis le plus longtemps : l’interdiction des interpellations policières aléatoires. Encore faut-il modifier les règles déontologiques, développer des sanctions disciplinaires à l’appui. Plus facile à dire qu’à faire.

François Legault a qualifié « d’historique » ce Plan d’action contre le racisme.

Ce qui sera historique sera de voir un premier ministre continuer à en faire une priorité, question de convaincre les sceptiques qu’une action systématique a plus de poids que la reconnaissance du racisme systémique.