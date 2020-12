La fin des sacs en plastique profite à une PME de Trois-Rivières

Une PME familiale de Trois-Rivières qui fabrique encore le traditionnel sac en papier brun voit la demande pour son produit exploser à cause de l’interdiction des sacs de plastique.

Groupe Sacs Frontenac doit prendre de l’expansion et investit 15 millions de dollars pour démarrer une troisième unité de production à Trois-Rivières. Elle a acquis l'ancienne usine de meubles Dinec et est en voie de s'y installer.

Depuis 1984, la PME a persévéré dans la fabrication de sacs en papier à fond carré: un produit dont certains prévoyait la disparition. C'est finalement exactement le contraire qui s'est produit.

«Ça a commencé il y a quelques années déjà, depuis cinq ans, avec des villes comme San Francisco qui ont été précurseurs, qui ont banni les sacs en plastique. Après, d'autres villes ont suivi et ça s'en vient plus près, comme New York qui a emboité le pas l'an dernier», explique Martin Lefebvre, copropriétaire de l'entreprise.

Sacs Frontenac approvisionne notamment des chaînes d'alimentation et des restaurants, comme Normandin et Ashton, ou des quincailleries, comme BMR.

Investissement public

Québec injecte dix millions $ dans le projet.

«On voit une belle entreprise qui est capable de prendre un virage. Avec des sacs en papier, on soutient des épiceries, qui pour beaucoup ont changé leur façon de faire», a noté Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, où se trouvent deux des usines du groupe.

L'investissement permettra la création d'emplois. Sacs Frontenac passera de 80 à 125 employés.