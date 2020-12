Pandémie: cessez de blâmer les jeunes

L’espoir entre l’emprisonnement des jeunes dans les écoles et des personnes âgées dans les CHSLD, il est de plus en plus rare. En plus, la dernière chose à laquelle nous nous raccrochions, la fête de Noël, a aussi été « annulée ».

À travers toutes ces déceptions, les gens s’occupent comme ils le peuvent. Les jeunes sont souvent blâmés, mais des adultes font des groupes sur Facebook pour dénoncer tous ceux qui enfreindraient les règles, et d’autres font des manifestations contre l’existence même du coronavirus. Est-ce vraiment nous, le problème ?

La prison

Depuis l’entrée de ma ville en zone rouge, les règles dans les écoles ont changé du tout au tout, encore une fois... Imaginez-vous une minute : nous, les élèves, le seul endroit où nous avons le droit d’exister est assis à notre place, derrière un bureau, de 9 h à 16 h. Et si nous voulons sortir, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, il nous faut un laissez-passer.

Nous devons porter le masque durant toute la journée, à part pour manger ou pour les cours de natation et de musique (parce que la propagation du virus stoppe lorsqu’on est à la piscine ? Je ne pense pas).

Les journées sont vraiment pénibles, mais les règles sont là pour notre bien, non ? Le surveillant qui a interdit à une jeune fille de manger avec ses amies et qui lui a dit qu’il fallait qu’elle reste à sa place, peu importe qu’elle soit seule au fond de la classe, le faisait pour notre sécurité. « Tu n’as qu’à manger plus vite et tu reviendras avec ton masque », a dit le surveillant. Il n’a fait que son travail, même si, à la fin, l’élève n’a tout simplement pas dîné.

Les mesures qu’annonce notre cher ministre Jean-François Roberge sont floues et sont apprises sur Facebook même par les enseignants. De plus, elles ne sont pas respectées de la même manière dans toutes les écoles, ce qui instaure un climat d’injustice. Nous sommes présentement dans une prison et personne ne semble s’en préoccuper. Ce qui est d’autant plus injuste puisqu’en grande majorité, nous respectons les règles.

Photo Marie-Claude Hamel, Agence QMI

La déception

Enfin, nous vivons déception sur déception, sans doute comme le restant de la population. Pour permettre à nos professeurs de nous évaluer, les activités parascolaires ont été arrêtées.

Et notre dernier espoir a été anéanti lorsque le gouvernement a interdit qu’on voie notre famille pour Noël. Il ne reste plus beaucoup de choses auxquelles se raccrocher.

Personnellement, mes deux sœurs, que je n’ai pas vues depuis l’été, étudient à Montréal et je ne pourrai pas les voir même si elles sont cloîtrées dans leur appartement depuis des mois.

De plus, je ne suis même pas certaine que ma grand-mère me reconnaîtra à la fin de tout ça. Je peux vous garantir que Noël, en ce moment, est plus source de tristesse que de joie.

J’espère que vous aurez compris que la pandémie est difficile pour tout le monde et qu’essayer de blâmer des gens est inutile. Nous, les jeunes, ne sommes pas la cause de tous les problèmes et il est temps que certains le réalisent.

Alicia Ouellet

Adolescente de 14 ans, Rimouski