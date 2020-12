L’enquête iranienne sur le vol abattu en Iran «n’inspire pas confiance»

Près d’un an après la tragédie du vol d’Ukraine International Airlines abattu près de Téhéran en Iran, un rapport déplore le fait que ce soit ce pays qui mène l’enquête sur un accident dont il est en partie responsable.

C’est l’un des constats que fait Ralph Goodale, chargé par le premier ministre Justin Trudeau d’examiner les leçons à retenir de cette catastrophe.

Pour rappel, le vol PS752 avait été abattu par erreur le 8 janvier 2020 par un missile sol-air iranien peu après son décollage de Téhéran. Au total, 176 personnes ont péri, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents. Cet avion civil avait été abattu par les forces iraniennes.

«La partie responsable fait enquête sur elle-même, principalement en secret, ce qui n’inspire pas confiance», a fait savoir l’ex-ministre libéral et conseiller spécial du gouvernement.

«Le monde a été informé que jusqu’à six Iraniens ont été accusés de certaines infractions liées à la destruction du vol PS752 et aux 176 morts, mais rien n’a été dit sur l’identité de ces personnes, ce qu’elles auraient fait, leur niveau de responsabilité, la preuve utilisée contre elles, la nature de leur défense et le processus judiciaire exact par lequel leur culpabilité ou innocence est ou sera déterminée», souligne le rapport.

«Cette situation soulève des préoccupations évidentes de crédibilité, de conflits d’intérêts et de manque de transparence et de responsabilité, particulièrement à la lumière de l’aveu par l’Iran que ce sont ses propres militaires qui ont tiré les missiles ayant abattu», a-t-il souligné.

«Les responsables iraniens ont d’abord nié tout méfait, mais une fois mis en présence de preuves irréfutables, ils ont tardivement admis leur responsabilité dans ce simulacre mortel», a dit M. Goodale.

Trois équipes enquêtent sur cette tragédie aérienne: le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et une équipe canadienne d’examen et d’évaluation médico-légale recueille et analyse les informations.

Par ailleurs, Ralph Goodale fait état de lacunes dans la réponse du Canada aux besoins des familles des victimes. Pour le futur, il recommande d’ailleurs que l’intervention du Canada «doit être rapide, complète et généreuse, et elle doit être façonnée par les réalités de la situation (qui seront différentes dans tous les cas) et les souhaits des familles».