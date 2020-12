Les manufacturiers craignent un nouveau désastre

Les entreprises manufacturières québécoises retiennent leur souffle et craignent de voir leurs ventes saignées de milliards de dollars si le gouvernement Legault décide aujourd’hui de mettre «le Québec sur pause» pour une deuxième fois.

« Ça serait désastreux. Ça n’enverrait pas un bon message non plus d’un point de vue économique. Il ne faudrait surtout pas freiner la relance », a prévenu en entrevue au Journal Véronique Proulx, PDG Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ).

Le premier ministre François Legault devrait donner en fin de journée mardi les grandes lignes de son plan pour freiner la propagation de pandémie comprenant la fermeture des commerces non essentiels entre le 25 décembre et le 11 janvier.

4 milliards $

Mais déjà les manufacturiers québécois appréhendent ce nouveau confinement qui pourrait s'étirer et mettre à terre l’économie québécoise qui commence à peine à se relever.

«Ça a fait très mal la première fois. On a été fermé durant six semaines en mars et avril, ce qui avait fait chuter les ventes manufacturières de quatre milliards de dollars», a souligné Véronique Proulx, PDG de MEQ.

Préoccupés, nerveux, pressés de boucler leur année, les entreprises ne voient pas d’un bon œil la fermeture prochaine de leurs usines et le flou entourant la poursuite de leurs activités durant cette période névralgique de l’année.

« Au printemps dernier, le Québec a été la seule juridiction à ne pas reconnaître le secteur manufacturier comme étant essentiel. C’est devenu très difficile et complexe parce que nos entreprises fournissent l’Ontario et les États-Unis », explique Mme Proulx.

Selon elle, le premier ministre devra être clair pour éviter la confusion pour que les employés sachent rapidement s’ils doivent aller travailler ou non.

Rappelons qu’un deuxième confinement pourrait rayer de la carte la moitié des PME québécoises, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).