Lightning: «On veut avoir une dynastie», dit Cédric Paquette

Quelques mois après avoir remporté les grands honneurs, Cédric Paquette et le Lightning de Tampa Bay n'ont pas l'intention de s'arrêter là.

Le Québécois a fait cette révélation lors de son entrevue avec Dave Morissette, mardi.

«On aimerait gagner à nouveau, mais cette fois dans des conditions plus normales avec des partisans dans les gradins. On ne sait pas encore si on va avoir le droit de voyager, mais c'est notre but. On a hâte que ça recommence. On veut démontrer qu'on a vraiment une bonne équipe qui peut gagner plusieurs années de suite et avoir une dynastie.»

Pour réaliser cet objectif, il faudra d'abord qu'il y aille une saison. À ce sujet, l'attaquant du Lightning se montre plutôt confiant.

«Je pense qu'on va jouer. On va regarder ce qui se passe avec le nombre de cas et tout ça. Je ne suis pas certain, mais j'espère vraiment qu'on va jouer.»

Il avoue toutefois que les joueurs ne sont pas vraiment informés des derniers développements.

«Honnêtement, on n'a pas beaucoup de détails. On s'informe avec les médias. Je crois qu'ils sont en train de regarder le nombre de matchs et ce genre de choses. On va attendre de voir les informations de Louis Jean et on va suivre ça sur Twitter», a lancé Paquette à la blague.

En ce qui concerne les divisions qui seront modifiées pour la prochaine saison, le Québécois ne semble pas vraiment s'en faire.

«On ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais peu importe qui on va affronter, on va donner notre maximum.»