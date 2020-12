Pascal Siakam veut se reprendre

Le représentant des Raptors de Toronto Pascal Siakam sait très bien qu’il n’a pas livré la marchandise lors des dernières éliminatoires, et il voit cette nouvelle saison comme un tremplin pour remettre le pendule à l’heure.

Lors du tournoi éliminatoire disputé à Orlando, Siakam a conservé une moyenne de 17 points par rencontre tout en ne montrant qu’un faible pourcentage de tirs de trois points réussis de 18,9 %. Des résultats bien loin de la saison régulière, avec une moyenne de 22,9 et un pourcentage de 35,9 %.

Pourtant, Siakam ne panique pas. Il voit ses difficultés comme des obstacles à franchir et un défi à relever, plutôt que de s’apitoyer sur son sort.

«La bulle n’était pas Disneyland, je vous le dis», a concédé Siakam Siakam, lors du premier épisode du documentaire «Humble Hustle», portant sur sa saison morte et diffusé sur YouTube.

«Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. J'ai eu une excellente saison, puis je suis descendu à un point où je n'étais tout simplement pas performant. C’est difficile, mais j’adore ça. J'adore le fait que je me débattais et que je devais me relever.»

Autocritique

Siakam ne porte toutefois que peu d’importance aux commentaires acerbes des partisans puisqu’il considère être très bien placé pour juger lui-même de ses performances et pour savoir ce qu’il doit améliorer.

«Je suis mon plus grand critique. Je suis mon plus grand détracteur. Et tout ce que les gens m'ont dit, ou quoi que ce soit à propos de mon jeu, je me suis déjà dit ça. Pas parce que je me fiche de ce que les gens disent –je veux dire, ce sont les partisans et ils regardent –, mais pour moi, cela n'a pas vraiment d'importance, parce que je sais déjà ce qui se passe, je sais déjà ce qui ne va pas. Je sais déjà que je n'ai pas bien joué.»

S’il est en mesure d’analyser lui-même son jeu, Siakam s’est toutefois bien entouré pour apporter les correctifs nécessaires. Depuis plusieurs années, il travaille avec Rico Hines dans les installations de l’université de la Californie à Los Angeles (UCLA).

«Il doit ajouter des trucs [à son jeu], a fait valoir Hines, qui est officiellement entraîneur au développement des joueurs pour les Kings de Sacramento. Faire des tirs de trois points sur le drible, des paniers après les rebonds. Nous voulons continuer à jouer avec vitesse et avec force.»

«Mais je sais juste qu’il est de retour au travail et qu’il ira mieux», a conclu l’instructeur.

Les Raptors doivent amorcer leur saison le 23 décembre contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.