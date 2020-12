S'inspirer de l'Allemagne, une bonne idée?

À quelques heures d'un point de presse important sur la situation de la COVID-19 au Québec, François Legault a dit s'inspirer des mesures mises en place en Allemagne pour freiner la pandémie. Mais comment les choses se déroulent-elles sous la gouverne d'Angela Merkel? Une journaliste à Berlin fait le point.

«Je m’inspire de l’Allemagne, a mentionné lundi soir le premier ministre lors d'une entrevue avec Pierre Bruneau. J’écoute aussi le Dr Arruda et la santé publique. On regarde différents scénarios. Mais comme le disait Mme Merkel en fin de semaine, on peut peut-être laisser les gens faire leur magasinage jusqu’à Noël. Mais après ça, est-ce qu’on peut, pour un certain temps, fermer les magasins pour être capable de casser la vague et éviter des contacts.»

La correspondante d'Europe 1 à Berlin Hélène Kohl n'est pas convaincue de la stratégie de M. Legault.

« L'Allemagne a été une référence au printemps et au début de cet automne, mais là, je dois contredire votre premier ministre. Ça fait environ six semaines que la situation dérape ici. »

À partir de mercredi et pour un minimum de trois semaines, de nombreuses restrictions seront mises en place en Allemagne afin d'atténuer la hausse de nouveaux cas et de décès. Les écoles, les garderies et les commerces non essentiels seront fermés.

«On revient à une situation que nous n'avons pas vécue depuis mars, raconte-t-elle, sur QUB radio. L'idée, c'est que les gens restent le plus possible à la maison avant Noël, parce qu'on craint qu'à Noël, les retrouvailles familiales soient une catastrophe.»

Le président de Bavière a d'ailleurs illustré la situation d'une façon horrifiante : le nombre de décès quotidiens de la COVID-19 en Allemagne est l'équivalent d'un avion de ligne qui s'écrase chaque jour.

Le premier ministre du Québec, le ministre de la Santé et le directeur de la Santé publique tiendront un important point de presse mardi à 17h. Des fermetures sont à prévoir partout dans la province pour endiguer la propagation du coronavirus.

- Avec les informations de TVA Nouvelles