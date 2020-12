Un jeune homme de Marieville manque à l’appel

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Olivier Scott, un jeune homme de 17 ans de Marieville, en Montérégie, qui est porté disparu depuis mardi.

L’adolescent a été vu pour la dernière fois vers 17 h alors qu’il marchait sur la rue Claude-De-Ramezay, à Marieville.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité et sa santé, a expliqué la Sûreté du Québec.

Olivier Scott mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 77 kg (170 lb). Il a les cheveux noirs et courts, et il a les yeux bruns.

La dernière fois qu’on l’a aperçu, il était vêtu d’un manteau gris foncé avec capuchon, d’un pantalon de jogging foncé et de souliers blancs. Il avait également un sac à dos rouge et noir.

Toute personne qui apercevrait Olivier Scott est priée de communiquer avec le 911. Les informations qui pourraient permettre de le retrouver peuvent être communiquées de manière confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.