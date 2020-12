Un septuagénaire raconte sa nuit dans la neige et le froid

Un homme de 72 ans de la Mauricie a été sauvé in extremis par un hélicoptère de la Sûreté du Québec après avoir passé plus de 24 heures perdu en forêt en novembre dernier.

Martin Boily a raconté mardi à TVA Nouvelles qu’il était en état d'hypothermie sévère quand il a été localisé, le 23 novembre dernier.

«J'ai passé la nuit à me traîner à quatre pattes à essayer de me trouver un trou quelque part», s’est-il remémoré.

«Il neigeait, j'étais tout trempe. J'ai dit: "je vais crever ici". J'étais sûr, sûr, sûr», a-t-il poursuivi.

La veille, comme à son habitude, il était parti marcher dans le boisé derrière chez lui. Diabétique, il a oublié de prendre son insuline, ce qui l'a rendu confus.

«J'étais mêlé. Le cerveau ne marchait plus. Quand tu tombes en hypo, tu manques de sucre au cerveau», a-t-il expliqué.

Malgré tout, M. Boily se souvient de presque tout de cette mésaventure.

«Mon soulier est resté dans un trou de bouette, je suis tombé nu-pied. Du moment que j'essayais de marcher debout, je pognais un trou, je tombais à pleine face sur un arbre», a-t-il raconté.

C'est grâce à son chien, revenu seul, que les proches ont compris et que les policiers ont été appelés.

«Quand le voisin a vu le chien sur la galerie, il a compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas», a illustré Martin Boily.

Aussitôt localisé, il a été héliporté d'urgence à l'hôpital de Trois-Rivières. Mais il était loin d'être tiré d'affaire.

«Il avait une température corporelle à 26 degrés. Les médecins nous ont dit: "toi et moi, on ne survivrait pas, donc faites-vous pas trop d'idée, on va voir ce que ça va donner"» s’est rappelé avec émotion Lyne Boily, la fille de M. Boily.

Trois jours après son admission à l’hôpital, le septuagénaire sortait du coma, «un miracle de Noël», ont qualifié les médecins.

Aujourd'hui en pleine forme, M. Boily a repris ses marches quotidiennes. Mais il se contente désormais de faire le tour du village, trois fois s'il le faut.