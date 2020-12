Un Tournoi pee-wee de Québec encore plus grandiose en 2022

Même si l’édition 2021 a été annulée en raison de la pandémie, le Tournoi international pee-wee de Québec voit grand pour sa relance en février 2022 avec l’ajout de 24 équipes en classe récréative, portant le nombre total d’inscriptions à 144. La création de cette sixième catégorie était «dans les cartons» des organisateurs depuis quelques années.

«À la reprise, le Tournoi international pee-wee va en mettre plein la vue», a promis le président Michel Plante dans une rare conférence de presse au Centre Vidéotron, mardi.

Ces 24 formations de niveau A – une douzaine proviendront du Québec et les autres proviendront pour la plupart de l’extérieur du continent nord-américain – joueront leurs matchs au Pavillon de la jeunesse, à l’exception de la finale, qui sera disputée au Centre Vidéotron. Des clubs européens ont déjà commencé à cogner à la porte.

«C’était une demande qu’on avait depuis longtemps [...] On aurait pu avec la division féminine, mais la demande pour le pee-wee A était là. Le timing était excellent pour nous. Quand on a déménagé de l’Arpidrome au PJ, c’était pour créer cette synergie-là entre les deux endroits», a déclaré le directeur général du Tournoi, Patrick Dom.

Photo Stevens Leblanc

Les organisateurs ont bénéficié d’un nouveau coup de pouce financier de la Ville de Québec pour aller de l’avant avec le projet. La Ville injectera 6 millions $ supplémentaires dans le Bureau des grands événements d’ici trois ans a rappelé le maire Régis Labeaume, présent lors de l’annonce.

Le maire veut profiter de la présentation 2022 du Tournoi pee-wee, dont les dates ne sont pas encore connus, pour relancer l’industrie touristique hivernale à la suite de la pandémie. Le rendez-vous rapporte annuellement autour de 14 millions $ en retombées économiques.

«Une équipe européenne qui débarque, c’est une cinquantaine de personnes, et si on parle de 12 équipes de l’extérieur, c’est 4-500 personnes qui vont à l’hôtel et dans les restaurants. C’est beaucoup d’argent», a mentionné Régis Labeaume.

Optimisme

L’opération de vaccination contre la COVID-19 qui vient de s’amorcer a insuffle un vent d’optimisme chez les organisateurs pour la relance de leurs activités régulières.

Sans vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, Patrick Dom est persuadé que les jeunes hockeyeurs renoueront avec l’ambiance du tournoi dans 14 mois.

«Il faut être positif. Personne n’a une boule de cristal pour être capable de dire comment l’avenir va être fait dans une semaine, un mois. Mais nous on travaille avec les indicateurs qui sont là et ça va reprendre. Est-ce qu’on aura un tournoi 100 % comme c’était? Peut-être pas, mais il y aura un tournoi pee-wee. Je ne suis pas devin, mais on travaille pour en avoir un», a lancé Dom.