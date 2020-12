Une année en dents de scie

Même si les salles de la province ont été fermées pendant plus de six mois en raison de la pandémie, le cinéma québécois a réussi à maintenir la tête hors de l’eau cette année. Le tout, grâce à une poignée de films qui ont obtenu du succès aux guichets avant et après le premier confinement. Bilan d’une année pas comme les autres.

Deux films millionnaires

Photo courtoisie

2020 a débuté sur les chapeaux de roue pour notre cinéma. La comédie dramatique Merci pour tout, qui avait pris l’affiche à Noël 2019, a récolté plus d’un million de dollars au box-office pendant les premières semaines de janvier. Le thriller Mafia Inc. a pris le relais à la mi-février en devenant millionnaire à son tour. Le premier confinement, survenu à la mi-mars, a interrompu ce bon début d’année. À titre de comparaison, seulement deux films québécois avaient franchi le cap du million de dollars aux guichets en 2019, soit Menteur et Il pleuvait des oiseaux.

Une relance réussie

Photo courtoisie

Après avoir été fermés durant quatre mois, les cinémas ont finalement rouvert au début juillet avec une limite de 50 spectateurs par salle. Si certains distributeurs ont été frileux à l’idée de sortir des nouveaux films dans ces conditions, la compagnie Films Séville s’est impliquée activement dans la relance en lançant deux films – Suspect numéro un et Mon cirque à moi – qui ont bien fonctionné. « On a fait preuve d’audace et ç’a payé », estime le président des Films Séville, Patrick Roy.

Part de marché en hausse

Hollywood ayant reporté la plupart de ses films, le cinéma québécois a bénéficié de plus d’écrans que d’habitude l’été dernier. Résultat : les productions locales ont obtenu des parts de marché de plus de 30 % du box-office pendant quelques semaines en août, révèle l’Institut de la statistique du Québec. « On a senti l’été dernier que les propriétaires de salles étaient vraiment derrière le cinéma québécois et cela nous a permis de tirer profit de l’absence de films américains », observe Chantale Pagé, présidente de la boîte Maison 4:3. Selon Cinéac, la part de marché du cinéma québécois au box-office pour 2020 se situe – en date d’aujourd’hui – à 11,7 % (elle était à 7,7 % à la même période en 2019).

Vivement 2021

2020 aurait normalement dû être une grosse année pour Christian Larouche. Le distributeur avait prévu lancer plusieurs gros films dont la comédie Guide de la famille parfaite, de Ricardo Trogi. Il a finalement repoussé toutes ses sorties à 2021. « 2020 a été une année blanche pour moi, mais la bonne nouvelle, c’est que j’ai plusieurs bons films entre les mains pour 2021 et qu’on voit une lueur au bout du tunnel avec les vaccins », indique M. Larouche.

Outre Le guide de la famille parfaite, M. Larouche lancera en 2021 le thriller Gallant : Confessions d’un tueur à gages (de Luc Picard), Le club Vinland (de Benoit Pilon) et Au revoir le bonheur (de Ken Scott). Les autres distributeurs québécois auront aussi plusieurs titres prometteurs à offrir aux cinéphiles l’an prochain. Séville lancera notamment Sam, le prochain film de Yan England, tandis que Maison 4:3 distribuera le film d’animation Félix et le trésor de Morgäa et la comédie Aline, qui s’inspire librement de la vie de Céline Dion.

Des films qui ont écopé de la pandémie

Les nôtres : ce drame de Jeanne Leblanc a eu le malheur de sortir en salle seulement trois jours avant le confinement de mars dernier.

ce drame de Jeanne Leblanc a eu le malheur de sortir en salle seulement trois jours avant le confinement de mars dernier. Mont Foster : ce thriller de Louis Godbout a subi le même sort que Les nôtres.

ce thriller de Louis Godbout a subi le même sort que Les nôtres. La déesse des mouches à feu : après avoir connu un départ canon au box-office en septembre, le film d’Anaïs Barbeau-Lavalette a été retiré de l’affiche à la fermeture des salles le 1er octobre. Il reprendra l’affiche en 2021.

Des films repoussés en 2021

Tu te souviendras de moi

Le club Vinland

Le guide de la famille parfaite

Maria Chapdelaine

Souterrain

Mon année Salinger

Aline

Les vieux chums

Les films québécois les plus populaires