MICHAUD, Père Sylvio



Au Centre hospitalier de Granby, le 9 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé Père Sylvio Michaud de la communauté des Pères Trinitaires, fils de feu Ernest Michaud et de feu Marguerite Poulin.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil son neveu Père Alfred Couturier, trinitaire, sa belle-soeur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Girardot et Ménard. En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.La famille désire sincèrement remercier le personnel du CHG pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Les arrangements funéraires ont été confiés au :GIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél: 450-372-4498 / Téléc.: 450-372-2738complexe@girardot-menard.com