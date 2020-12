HENLEY, Marcel

À St-Eustache, le 9 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Marcel Henley, époux de feu Lucille Paquin.



Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Johanne), Micheline (Gilles), Jacques (Corine) et Jean-Guy, ses petits-enfants Alain, Marc-André et Jimmy, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.



La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire

le dimanche 20 décembre de 14h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit.