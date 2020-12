GOUDREAU, Yolande

À Montreal, le 8 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Yolande Goudreau, épouse de M. Sylvio Goudreau.



Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Sophie Paul), François (Chantal Beausoleil) et Nathalie (feu Yves Veillleux), ses petits-enfants: Alexandre, Ariane, Sophie, Gabrielle, feu Geneviève et Charles, ses soeurs, ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances le dimanche 20 décembre 2020 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire



Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.



Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Yolande Goudreau.