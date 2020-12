BELLEVILLE, Carole



À Sherbrooke, le samedi 5 décembre 2020, est décédée à l'âge de 77 ans, Madame Carole Belleville, fille de feu Georges Belleville et de feu Lina Rousseau, domiciliée à Drummondville.Mme Belleville laisse dans le deuil sa soeur Danièle Belleville, son frère Guy Belleville (feu Nicole Marchesseault), ses nombreux nièces et neveux et plusieurs autres parents et amis.Tout en respectant les normes de la santé publique, la famille de Mme Belleville sera présente au :211 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLEle samedi 9 janvier 2021 à compter de 9h et une liturgie de la Parole sera célébrée à 11h suivie de l'inhumation au cimetière de la rue Marchand, dans le lot familial, lieu de son dernier repos.